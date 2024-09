Najnowsza prognoza pogody

Gdzie jest teraz niż genueński? Synoptyczka IMGW mówi, co nas czeka. Czy to już koniec powodzi w Polsce 2024?

Niż genueński, którzy przyniósł do Polski ulewne opady deszczu, oddala się od naszego kraju. Jak poinformowała we wtorek, 17 września, Ilona Śmigrocka, synoptyczka IMGW, zmierza on teraz w kierunku południowe zachodu Europy. To oznacza, że w całym kraju można się spodziewać wielu rozpogodzeń i znacznej ilości słońca. Mimo to jeszcze we wtorek może spaść deszcz, ale na południu.