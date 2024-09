Pogoda na wtorek zapowiada dostanie się całego kraju pod wpływ wyżu. Oznacza to całkowite ustąpienia opadów deszczu oraz w wielu regionach nastanie słonecznej aury z wyższą temperaturą. Obszar zasięgu wyżu wdziera się w głąb Polski z północy, dlatego to właśnie tam będzie najcieplej.

- W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu, głównie rejony podgórskie i góry, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna od 20°C do 25°C, na północnym wschodzie miejscami do 26°C, zaś w rejonach podgórskich od 17°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 75 km/h, w Tatrach do 65 km/h - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niestety, nie oznacza to, że zagrożenie powodziowe na rzekach jednak nadal nie ustąpi. Meteorolodzy zalecają ostrożność nad większymi zbiornikami wodnymi, gdzie poziom wód może rosnąć z powodu wcześniejszych opadów. Jak natomiast sytuacja ta wpłynie na zagrożone tereny? - W zlewniach dopływów górnej Odry prognozuje się stabilizację stanów wody i spadki (z możliwością wahań) w strefie wody wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych lub alarmowych. W zlewniach lewostronnych dopływów Odry środkowej prognozowane są wahania i lokalne spadki. Wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej prognozowane są w środkowych ujściowych odcinkach dopływów Odry środkowej oraz w zlewni Baryczy - czytamy na stronie IMGW.

W ciągu najbliższej doby fala powodziowa na Odrze przejdzie przez Opole. Najnowsze prognozy wskazują, że poziom wody w rzece może osiągnąć maksymalnie w tym mieście około 674 cm. Z kolei między środą i czwartkiem fala powodziowa dotrze do Wrocławia. Sytuacja hydrologiczna w całej Polsce zacznie się stabilizować dopiero pod koniec tygodnia.

