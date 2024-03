i Autor: MolnarSzabolcsErdely/cc0/Pixabay.com Jeśli ktoś wyjechał na weekend, może się bardzo zdziwić, bo w niedzielę, 17 marca, w Polsce dojdzie do nagłego załamania pogody

W rejonie frontu spodziewane burze!

Drastyczna zmiana pogody w Polsce! Przenikliwe zimno uderzy jeszcze w weekend. Opady śniegu i TO

Jeśli ktoś wyjechał na weekend, może się bardzo zdziwić, bo w niedzielę, 17 marca, w Polsce dojdzie do nagłego załamania pogody. Temperatura spadnie z kilkunastu stopni na plusie do ledwie kilku kresek powyżej zera. To dlatego, że naszego kraju wkroczy od północy arktyczne powietrze. W niektórych regionach zrobi się tak zimno, że może tam spaść śnieg.