Deszcz ze śniegiem i śmiertelne zagrożenie na drogach. Pogoda da nam w kość [Prognoza IMGW na 21.11.2023]

Eksperci już to wiedzą. Śnieg i wichury to nie wszystko! Temperatury nas zaskoczą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że we wtorek Polska będzie w zasięgu niżu znad Morza Tyrreńskiego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, na południu cieplejszej, ale w ciągu dnia nad północną część kraju zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego. Jak to wpłynie na pogodę w ciągu dnia? Niestety, synoptycy nie mają zbyt wielu dobrych informacji. Kierowcy będą musieli zachowywać szczególną ostrożność, a w wielu regionach kraju przydadzą się bardzo ciepłe płaszcze.

Jaka będzie jutro pogoda? Prognoza na wtorek, 21 listopada 2023

We wtorek na południu zachmurzenie będzie całkowite, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, tylko nad morzem pojawią się rozpogodzenia. Na południu i zachodzie zaatakują opady deszczu, na pozostałym obszarze też deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie oraz w górach śniegu. W Sudetach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej około 10 cm.

- Wieczorem nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - przestrzegają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognoza IMGW dla Polski. Temperatura 21.11.2023

We wtorek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, od 0 do 3 st. C w centrum, od 4 do 9 st. C na zachodzie, południu oraz nad morzem. Najcieplejszymi z dużych miast będą tego dnia Katowice, Kraków, Opole, Wrocław, Zielona Góra, Rzeszów i Kielce - tam termometry pokażą 7-8 stopni Celsjusza.

W nocy z wtorku na środę, na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, na południu całkowite. Na południu oraz w centrum opady deszczu ze śniegiem i śniegu, nad ranem słaby deszcz możliwy też na wybrzeżu. Po opadach nawierzchnie dróg i chodników mogą być śliskie. Temperatura minimalna w północnej połowie kraju od -8 do -4 st. C, na południu od -3 do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i północny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Warto śledzić mapę z ostrzeżeniami IMGW i lokalne komunikaty meteo.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE #IMGW ‼️🟠WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANÓW OSTRZEGAWCZYCH 2°▶ Zlewnie Małej Wisły , Bystrej i Koszarawy (śląskie)➡️https://t.co/2IhtjR9xfw pic.twitter.com/m774urqhV9— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 20, 2023