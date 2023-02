Deszcz, śnieg i wichury nawet do 150 km/h! Synoptycy alarmują [Prognoza IMGW na 2.02.2023]

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa zachodnia będzie pod wpływem Wyżu Azorskiego. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu niżów, a pogodę kształtować będą niże atmosferyczne. Polska pozostanie w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieści się nad Łotwę. Z zachodu napływać będzie wciąż wilgotne powietrze polarne morskie.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 2 lutego 2023?

Z prognoz przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek (2 lutego 2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Czeka nas deszcz i śnieg. Gdzie będzie najgorzej?

- Opady deszczu ze śniegiem, śniegu i szczególnie na wybrzeżu deszczu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 5 cm do 12 cm - podaje IMGW.

Temperatura 2 lutego 2023

W czwartek będzie stosunkowo ciepło, jak informuje IMGW temperatura maksymalna od 1°C na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 5°C na Dolnym Śląsku; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -1°C. Uważać należy szczególnie na silny wiatr. W zachodniej części Polski jeszcze do 10.00 rano obowiązywać będą ostrzeżenia przed wichurami.

- Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny, do 55 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na zachodzie porywy wiatru do 70 km/h, na wybrzeżu zachodnim oraz Śląsku Dolnym i Opolskim do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h oraz w Sudetach do 150 km/h i słabnący do 80 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne - przekazuje IMGW.

Pogoda na jutro IMGW dla Polski. Noc z czwartku na piątek (2.02.2023/3.02.2023)

Z prognoz IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (2.02.2023/3.02.2023) zachmurzenie będzie umiarkowane i duże oraz miejscami opady deszczu ze śniegiem, śniegu i deszczu, na południowym zachodzie gdzieniegdzie marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -5°C na Suwalszczyźnie i w Kotlinie Kłodzkiej do 0°C nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

