Deszcz i wichury nawet 100 km/h nie dadzą nam spokoju

Moi dziadkowie co roku przepowiadają pogodę w ten sposób. Od św. Łucji do Wigilii. Taki będzie 2024. Kluczowy jest ten szczegół

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w czwartek, 22 lutego 2024 w dzień zachmurzenie będzie duże, większe przejaśnienia na południu kraju.

- Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy, opady deszczu, wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu - czytamy na stronie IMGW.

Termometry wskażą dodatnie temperatury. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 6°C na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu do 12°C w Małopolsce - podają synoptycy.

Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, południowy. Wysoko górach wiatr w porywach do 100 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z czwartku na piątek (22.02.2024/23.02.2024)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z czwartku na piątek (22.02.2024/23.02.2024)zachmurzenie będzie duże i okresami opady deszczu, w szczytowych partiach gór także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 4°C na północy i wschodzie do 8°C na południowym zachodzie, na Podhalu około 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h na północy i wschodzie, a na obszarach podgórskich do 65 km/h, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h.

