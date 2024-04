Kiedy dojdzie do załamania pogody?

Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 13.04.2024

Jak informowaliśmy we wcześniejszych artykułach, prognozy pogody na weekend wskazują wzrost temperatury, jednak nasze plany na np. wypoczynek na świeżym powietrzu mogą zmącić niebezpieczne zjawiska, takie jak burze czy silny wiatr. Czy błyskawice i wichury popsują pogodę w sobotę (13 kwietnia)? Poniżej szczegóły prognozy IMGW.

W nocy z piątku na sobotę (12/13 kwietnia) słabe, przelotne opady deszczu, jedynie na południu i zachodzie kraju bez opadów. Dość ciepła noc, z temperaturą minimalną od 7°C do 11°C. Najcieplej na południu kraju. Tam termometry pokażą nawet 13°C. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 6°C do 9°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni. Nad morzem i wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h - zapowiada IMGW.

W sobotę (13 kwietnia) słabe, przelotne opady deszczu głównie w centrum i na wschodzie kraju. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Nad morzem i północnym wschodzie wartości typowe dla jesieni lub wiosny, tam 12-13°C. Im dalej na południe Polski, tym znacznie cieplej. W centrum 19°C, a na południu i zachodzie do 21°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko górach wiatr umiarkowany i dość silny, w Karpatach w porywach do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW

