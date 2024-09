Pogoda IMGW na piątek 27.09.2024

Jaka będzie pogoda na piątek 27.09? Z informacji przekazanych przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wynika, że w dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami przelotne opady deszczu. Na Pomorzu lokalnie burze - czytamy.

Jaka będzie temperatura 27.09.2024

W piątek umiarkowanie ciepło, na termometrach maksymalnie do 23°C.

Na termometrach maksymalnie przeważnie od 19°C do 23°C, nad morzem, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich miejscami około 18°C.

Silny wiatr - ostrzeżenia IMGW

Jeszcze do piątkowego poranka na południu Polski obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa i południowego-zachodu - podają synoptycy.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują dziś (26.09) na zachodzie oraz południu Polski.

Z ustaleń ekspertów IMGW wynika, że w piątek wiatr będzie umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach około 60 km/h, nad morzem i w rejonach podgórskich Sudetów do 75 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 110 km/h, a w Karpatach do 80 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę 27/28 września 2024

Jak podaje IMGW, w nocy z piątku na sobotę (27/28 września 2024) zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, w Małopolsce i na Podkarpaciu suma opadów do 15 mm, a w Karpatach miejscami do 20 mm.

- Temperatura minimalna przeważnie od 11°C do 15°C, w rejonach podgórskich Sudetów i na Pomorzu miejscami spadek temperatury do około 9°C, 10°C - informują synoptycy IMGW.

Z ustaleń ekspertów wynika, że wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich i nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do około 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, a w Karpatach do 90 km/h.

