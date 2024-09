Prognoza pogody IMGW 26.09.2024. Taka będzie temperatura w czwartek

Noc ze środy na czwartek (25/26 września) będzie pochmurna. - Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północnym zachodzie, zachodzie i krańcach wschodnich - informuje IMGW. Zanikające burze możliwe na południowym wschodzie możliwe również zanikające burze. Najchłodniej w Karpatach, tam lokalnie ok. 8°C. Na pozostałym obszarze od 11°C do 15°C.

W ciągu dnia, w czwartek (26 września) nadal sporo ciemnych chmur. - Na północy okresami jednostajne opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju miejscami opady przelotne - zapowiada IMGW. Na północy lokalnie prawdopodobne też burze i tam suma opadów miejscami do około 10 mm. Na termometrach 17°C do 19°C na północnym zachodzie i w górach, a na pozostałym obszarze kraju od 20°C do 22°C.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Te województwa będą zagrożone

W prognozie pogody na czwartek, IMGW zwraca szczególną uwagę na silny wiatr. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed wiatrem. Żółte i pomarańczowe alerty meteo dotyczą mieszkańców województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego

Na noc ze środy na czwartek (25/26 września) IMGW prognozuje "wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, na południowym zachodzie w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych". - W rejonach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 70 km/h, Karpat do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. Podczas burz wiatr w porywach do 50 km/h - czytamy w komunikacie IMGW. Czwartek to kolejne godziny z możliwie silnym wiatrem. - Wiatr umiarkowany, porywisty, na zachodzie w porywach do 55 km/h, na południowym zachodzie do 70 km/h, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich Sudetów porywy wiatru do 75 km/h, Karpat do 95 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, a w Karpatach do 140 km/h. Podczas burz na północy kraju porywy wiatru do 55 km/h - prognozuje IMGW.

Październik coraz bliżej. Jaka będzie pogoda przez najbliższy miesiąc? Ekspert IMGW w rozmowie z "Super Expressem" Pogoda długoterminowa na październik 2024: Ekspert mówi o opadach i przymrozkach. "Ryzyko wzrośnie w połowie miesiąca"

Źródło: IMGW

#IMGWlive 12:50 | 25.09⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️SILNY WIATR 1, 2 °🟡🟠Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75-90 km/h, z południa i płd.-zachOd: 2024-09-26 05:00➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/iYIXPHGwqO— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 25, 2024

Sonda Lubisz jesień? Tak. Nie. Lubię każdą porę roku. Pora roku nie ma dla mnie znaczenia.