Czy spadnie jeszcze śnieg? Prognoza pogody jednoznaczna!

Śnieżyce w ostatnich dniach zaskoczyły wszystkich! O ile opady śniegu to zimą nic nowego, to jednak ich ilość przekroczyła najśmielsze oczekiwania. W wielu miejscach w Polsce spadło nawet po kilkanaście centymetrów śniegu w ciągu doby. Sytuacja na drogach w wielu województwach jest nadal bardzo trudna. Służby mają pełne ręce roboty. Czy w najbliższym czasie będzie padał jeszcze śnieg? Wszystko wskazuje na to, że najgorsze już za nami! Wedle prognozy IMGW już tej nocy (z soboty na niedzielę, 17/18 grudnia) możemy się spodziewać niewielkich opadów na południowym wschodzie kraju. Tam przez noc pokrywa śniegu ma wzrosną maksymalnie o 2 centymetry. W najbliższych śnieżyce nie będą już spędzały nam snu z powiek. Ale są niestety inne złe wieści.

Nadchodzi siarczysty mróz! IMGW wydało alerty. Gdzie będzie najzimniej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem! To będzie najmroźniejsza noc tej zimy. Szczególnie zimno będzie w północno-wschodniej Polsce, a także w rejonach podgórskich. - Noc z soboty na niedzielę będzie najprawdopodobniej najmroźniejszą nocą zimy 2022 - 2023. Prawie w całym kraju słupki termometrów pokażą wartości dwucyfrowe - przekazał Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak poinformował, na Warmii i Mazurach temperatura może spaść do -20 st.C. Z kolei na Suwalszczyźnie i w okolicach Białegostoku słupki mogą pokazać -17 stopni Celsjusza. Najzimniej będzie jednak w rejonach podgórskich. Tam mróz osiągnie poziom nawet -23 stopni! W centrum kraju temperatury około -17 stopni, na południu -16, zaś na zachodzie przeważnie do -7 do -11. Mróz najsłabiej chwyci nad morzem, tam od -7 do -5 stopni.

Niestety, mróz utrzyma się także w niedzielę, 18 grudnia. Przewidywana temperatura ma wynosić od -8 do -2 stopni Celsjusza. Policja apeluje, aby w tym czasie zwracać uwagę na osoby bezdomne, dla których mróz jest śmiertelnie niebezpieczny.

