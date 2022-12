Atak siarczystych mrozów w Polsce! Tam będzie najzimniej

Mrozy -19 stopni, śnieg i jeszcze stanie się to! Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 17 grudnia 2022]

Siarczyste mrozy wkraczają do Polski

Od wtorku, 13 grudnia, kolejna zmiana pogody w Polsce, po tym jak w miniony weekend przechodziły nad naszym krajem (i nadal przechodzą) opady śniegu. Jest duża szansa, że biały puch poleży przynajmniej kilka dni, bo zbliżają się siarczyste mrozy, których namiastkę odczujemy już najbliższej nocy.

- Temperatura minimalna od -11°C w kotlinach karpackich i sudeckich, -10°C lokalnie na południowym wschodzie i -8°C na północnym wschodzie, od -6°C do -3°C na przeważającym obszarze kraju, jedynie nad morzem około 0°C - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Od wtorku, 13 grudnia, mróz chwyci również w dzień

Kolejne noce będą jeszcze chłodniejsze, ale w przeciwieństwie do poniedziałku mróz odczujemy również w dzień. We wtorek, 13 grudnia, słupki rtęci pokażą poniżej zera już w całej Polsce, wyłączając Wybrzeże:

minus 7°C będzie w kotlinach karpackich;

minus 3°C na wschodzie i w pasie pojezierzy;

minus 1°C na zachodzie kraju.

Uwaga, noc z wtorku na środę, 14 grudnia, zapowiada się na jak na razie najzimniejszą tej zimy, a mróz chwycie również nad morzem. - Temperatura minimalna od -17°C, -15°C w kotlinach górskich, około -13°C na południu i -10°C na północnym wschodzie, na pozostałym obszarze od -9°C do -6°C, tylko nad morzem około -3°C - przekazuje IMGW.

Do kiedy utrzyma się mróz?

Zgodnie z prognozami niskie temperatury utrzymają się w Polsce do końca tygodnia, tj. do niedzieli, 18 grudnia, włącznie, podaje synoptyczka IMGW Ilona Bazyluk. - Bardzo zimno będzie również w nocy ze środy na czwartek, 15 grudnia, bo nawet w Polsce centralnej może być poniżej minus 10 stopni. W kolejnych dniach mróz utrzyma się również w czasie dnia, a najcieplej nad morzem, gdzie słupki rtęci pokażą ok. 0°C - dodaje.

