Kolejne załamanie pogody

Atak potężnych burz i gradu! RCB wydało alerty. Prawie cały kraj na czerwono. "Jeśli możesz, zostań w domu"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty pogodowe dla 13 województw. Zgodnie z komunikatem ich mieszkańcy mogą się spodziewać w środę, 22 maja, i w nocy ze środy na czwartek burz oraz intensywnych opadów deszczu i gradu. RCB apeluje do Polaków m.in. o to, by jeśli mogą, nie wychodzili w tym czasie z domu. W poniedziałek podobna pogoda zaskoczyła mieszkańców Gniezna.