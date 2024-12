Całodobowy mróz w Polsce to niejedyny problem. Pojawią się utrudnienia

Pogoda na jutro: Noc z wtorku na środę, 17/18 grudnia

IMGW zaktualizował prognozy na noc z wtorku na środę. Na niebie sporo chmur, jedynie na południowym zachodzie należy się spodziewać większych przejaśnień. - Miejscami, zwłaszcza w centralnym pasie, od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę, słabe opady deszczu - zapowiadają synoptycy z Instytutu. Temperatury na przeważającym obszarze na plusie, jedynie w kotlinach górskich odnotujemy delikatny mróz. Nad morzem objawi się wiatr z prędkością do 55 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów osiągnie 65 km/h. Na nizinach nie spodziewamy się drastycznych utrudnień, wywołanych przez wichury.

Pogoda na środę: 11 stopni, deszcz i jeszcze to! [18.12.2024]

Jesień lub wiosna w grudniu? Część regionów odczuje dwucyfrowe temperatury. Na środę IMGW zapowiada zachmurzenie umiarkowane, okresami, zwłaszcza w północnej części kraju, duże i tam miejscami słabe opady deszczu.

Wiatr będzie umiarkowany, w zachodniej części kraju okresami porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h; nad morzem okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy - czytamy w prognozie synoptycznej IMGW na środę, 18 grudnia.

Nowa prognoza IMGW. Temperatura 18.12.2024

W środku tygodnia będzie - jak na standardy grudnia - ciepło. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podhalu do 11°C na Dolnym Śląsku. Najcieplej powinno być w okolicach Wrocławia, Zielonej Góry i Szczecina. Ok. 5 stopni mniej pojawi się na termometrach na Podlasiu. W centrum kraju ok. 6-7 stopni Celsjusza. Zimowych wartości na nizinach nie będzie.

Deszcz ze śniegiem i śnieg oraz ochłodzenie zapowiadane jest na początek ostatniego tygodnia grudnia. Czy zima pokaże swoją aktywność w okresie świątecznym? Te prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.