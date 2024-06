Zacznie się już w środę! Do tych regionów męczący upał dotrze najpierw!

To będzie ciężki tydzień. Niepokojąca prognoza IMGW na kolejne dni

Synoptycy od kilku dni zapowiadali, że w środku trwającego tygodnia, temperatura w Polsce gwałtownie wzrośnie. I rzeczywiście, w środę (26 czerwca) upał dotrze do naszego kraju, jednak na mapie Polski wciąż znajdzie się wiele miejsc, wolnych od wysokich temperatur.

Noc z wtorku na środę (25/26 czerwca) niemal bezchmurna w wielu miejscach kraju, jedynie na zachodzie i w centrum więcej ciemnych chmur, ale bez opadów. Ciepło, na termometrach od 13°C do 18°C. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich, tam temperatura od 9°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W środę (26 czerwca) w ciągu dnia na ogół pogodnie. Więcej ciemnych chmur na południu i południowym zachodzie kraju. Tam też możliwe są opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. - Prognozowana suma opadów w czasie burz do około 30 mm - przewiduje IMGW. Co z temperaturą? Nad morzem około 22°C. Na pozostałym obszarze od 26°C do 30°C. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla części województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

śląskiego,

opolskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

W tych regionach temperatura może wzrosnąć nawet do 33°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie południowo-wschodni i wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️UPAŁ 2 STOPIEŃ 🟠Prognozuje się upały. Temp. maks. w dzień od 30°C do 33°C. Temp. min. w nocy od 18°C do 20°C. Ostrzeżenie może być kontynuowane.🕜Od godz. 12:30 26.06 do godz. 20:00 28.06.▶️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/PeYMI9MVxC— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 25, 2024

