Wyraźna zmiana w pogodzie. Mniej śniegu, za to więcej tego! [Prognoza IMGW na 29.11.2023]

Z prognozy IMGW na przedostatni dzień listopada wynika, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie na południu i południowym zachodzie kraju. To są te dobre wieści - słońca będzie zdecydowanie więcej niż na początku tygodnia. - Na północnym zachodzie opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W pozostałej części kraju możliwe słabe opady śniegu - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na szczęście zimowych akcentów będzie mniej niż jeszcze kilkadziesiąt godzin temu.

- Temperatura maksymalna od -5°C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich, około 0°C na krańcach zachodnich, do 1°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy do 65 km/h - prognozuje IMGW. Najzimniej będzie w okolicach Olsztyna, Suwałk, Białegostoku, Gdańska, Kielc i Rzeszowa. Jeżeli pojawią się plusowe temperatury, to najprędzej w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w okolicach Szczecina.

Pogoda IMGW na środę. Noc z 29 na 30 listopada 2023

W nocy zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami, a na południu początkowo także z rozpogodzeniami. Miejscami, na ogół słabe, opady śniegu. Temperatura minimalna od -12°C, -10°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Sudetów i Karpat, około -7°C w centrum do -2°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie. Do kierowców i pieszych ponownie apelujemy o ostrożność na drogach.

