Pogoda na jutro: Wichury i deszcz w nocy ze środy na czwartek

Sprawdzamy najnowszą pogodę na 19 grudnia. Synoptycy z IMGW przekazują, że najbliższa noc przyniesie opady deszczu, mżawki i silny wiatr. Parasole powinny się przydać na północy i na północnym wschodzie kraju. Wiatr momentami porywisty, nad ranem nasilający się, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h, a nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni. - Porywy wiatru w szczytowych partiach Karpat do 80 km/h, na szczytach Sudetów do 120 km/h - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie synoptycznej na noc z 18 na 19 grudnia.

Co ciekawe - nawet w nocy pojawią się temperatury, których nie powinniśmy kojarzyć z grudniem. W centrum termometry pokażą 8 stopni, podobnie na Wybrzeżu i w województwie lubuskim. Chłodniej w Bieszczadach, tam jedynie dwie kreski powyżej zera.

Pogoda na czwartek: Wichury, deszcz i wysokie temperatury w prognozie IMGW na 19 grudnia

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na czwartek i zimy nadal nie widać. W ciągu dnia na południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami opady deszczu. - Prognozowana suma opadów nad morzem do 10 mm - alarmują eksperci z Instytutu.

Wiatr będzie umiarkowany, w porywach na zachodzie do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, południowo-zachodni. Na szczytach Karpat porywy wiatru do 90 km/h, na szczytach Sudetów do 120 km/h - analizuje IMGW.

Pogoda na 19.12.2024. Jaka będzie temperatura?

Najcieplejsze kurtki i płaszcze nie powinny nam się przydać. W czwartek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 11°C w centrum, do 13°C na południu i zachodzie. Na 13 kresek powyżej zera mogą liczyć mieszkańcy Dolnego Śląska i Małopolski, ciepło również na Śląsku, Opolszczyźnie i w Lubuskiem.

Czwartek nie będzie przyjemny dla fanów zimy. Nawet na Podlasiu temperatura maksymalna osiągnie 7 stopni powyżej zera. Takie prognozy nie nastrajają pozytywnie tych, którzy chcą białych świąt. Wszystko wskazuje na to, że Wigilia przyniesie ze sobą plusowe temperatury. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

