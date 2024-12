Taka będzie pogoda w sobotę, 28.12.2024. Prognoza IMGW

Według prognozy IMGW, w sobotę (28 grudnia) "Polska będzie pod wpływem słabnącego wyżu z centrum nad Małopolską, w przetransformowanym powietrzu polarnym morskim". Ciśnienie spadnie. W nocy z piątku na sobotę (27/28 grudnia) dość pogodnie na południowym zachodzie, południu kraju i w Sudetach. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno. Mżawka i marznąca mżawka prognozowana na południu Mazowsza, Lubelszczyzny, w Małopolsce, Ziemi Świętokrzyskiej i Podkarpaciu. W tych regionach możliwa gołoledź oraz mgły, miejscami ograniczające widzialność do 200 m. Uwaga kierowcy, drogi i chodniki mogą być śliskie. W górach najchłodniej, tam nawet do -7°C. Na południowym zachodzie lekki mróz, do -2°C. W centrum około 2°C, a najcieplej nad morzem. Tam termometry wskażą do 5°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków zachodnich i południowych.

W sobotę (28 grudnia) bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju i w górach. Na pozostałym obszarze kraju pochmurno. Spodziewamy się mżawki, także marznącej, powodującej gołoledź. Uwaga na mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 m. Najchłodniej na Podkarpaciu, tam nieznacznie powyżej zera w ciągu dnia. W centrum około 4°C. Najcieplej na północnym zachodzie i nad morzem, tam do 6°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych.

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato