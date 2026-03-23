W tym miejscu Polski spadnie jutro śnieg! Prognoza pogody na 24 marca

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-03-23 18:49

Czyżby to był koniec pięknych, słonecznych dni? Na szczęście nie do końca, ale czeka nas więcej chmur, a miejscami także lekki deszcz lub nawet... śnieg. Według synoptyków we wtorek, 24 marca pogoda w Polsce zacznie się zmieniać. Do kraju zbliża się zatoka niżowa. Temperatury będą umiarkowane, ale w nocy pojawią się przymrozki, szczególnie na południowym wschodzie.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Osobę w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym i ciemnych spodniach, idącą w lewą stronę, po mokrym, wyłożonym płytami chodniku, na którym odbijają się światła i zarys sylwetki. W tle dominuje wysoki, historyczny budynek z wieżą zegarową, otoczony mgłą lub opadami, a po jego lewej stronie widoczne są dwa nowoczesne drapacze chmur. Sceneria miejska charakteryzuje się licznymi słupami, przewodami trakcyjnymi, latarniami ulicznymi i sygnalizacją świetlną, wszystko to pod szarym, zachmurzonym niebem, z widocznymi w powietrzu białymi punktami, sugerującymi padający deszcz lub śnieg.

Pogoda na wtorek, 24 marca. Więcej chmur, miejscami deszcz, w górach śnieg

We wtorek, 24 marca, pogoda w Polsce nieco się zmieni! Będzie bardziej pochmurno niż w ostatnich dniach. Do kraju zbliża się zatoka niżowa. Najwięcej chmur pojawi się na południu i zachodzie kraju. Tam też mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W rejonie Podhala deszcz będzie słaby, a w Tatrach możliwe są opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia będzie umiarkowana. Na wschodzie termometry pokażą około 12 stopni, a na zachodzie do 16 stopni. Chłodniej będzie nad morzem oraz w rejonach podgórskich – tam około 9 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby. Na północy i północnym zachodzie może być chwilami silniejszy i porywisty. Będzie wiał z kierunków zachodnich. W nocy pogoda się zmieni. Na północy i zachodzie przybędzie chmur, a w pozostałych regionach niebo będzie początkowo bardziej pogodne. Z czasem zachmurzenie także tam wzrośnie.

Przymrozki  w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim

Temperatura w nocy wyraźnie spadnie. Na południowym wschodzie może być około -2 stopni, w centrum około 0 stopni, a na zachodzie i północnym zachodzie do 8–9 stopni. W kotlinach karpackich możliwe są jeszcze niższe wartości, nawet do -6 stopni. Wiatr w nocy pozostanie słaby, choć na północy może być okresami silniejszy. W górach, szczególnie w Sudetach, porywy mogą osiągać nawet do 90 km/h. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia mogą obowiązywać w części kraju, głównie w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. W większych miastach temperatura będzie podobna. W Warszawie około 14–15 stopni, w Krakowie i Katowicach 14 stopni, a we Wrocławiu do 15 stopni. Najchłodniej będzie w Suwałkach – około 10 stopni. Pogoda będzie więc dość zmienna. W dzień wiosenna, ale nocą znów przypomni o zimie. 

Sonda
Czekasz jeszcze na śnieg, czy chcesz już wiosnę?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZY POGODY
POGODA
ZAŁAMANIE POGODY