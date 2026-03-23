W tym miejscu Polski spadnie jutro śnieg! Prognoza pogody na 24 marca

Pogoda na wtorek, 24 marca. Więcej chmur, miejscami deszcz, w górach śnieg

We wtorek, 24 marca, pogoda w Polsce nieco się zmieni! Będzie bardziej pochmurno niż w ostatnich dniach. Do kraju zbliża się zatoka niżowa. Najwięcej chmur pojawi się na południu i zachodzie kraju. Tam też mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W rejonie Podhala deszcz będzie słaby, a w Tatrach możliwe są opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia będzie umiarkowana. Na wschodzie termometry pokażą około 12 stopni, a na zachodzie do 16 stopni. Chłodniej będzie nad morzem oraz w rejonach podgórskich – tam około 9 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby. Na północy i północnym zachodzie może być chwilami silniejszy i porywisty. Będzie wiał z kierunków zachodnich. W nocy pogoda się zmieni. Na północy i zachodzie przybędzie chmur, a w pozostałych regionach niebo będzie początkowo bardziej pogodne. Z czasem zachmurzenie także tam wzrośnie.

Przymrozki w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim

Temperatura w nocy wyraźnie spadnie. Na południowym wschodzie może być około -2 stopni, w centrum około 0 stopni, a na zachodzie i północnym zachodzie do 8–9 stopni. W kotlinach karpackich możliwe są jeszcze niższe wartości, nawet do -6 stopni. Wiatr w nocy pozostanie słaby, choć na północy może być okresami silniejszy. W górach, szczególnie w Sudetach, porywy mogą osiągać nawet do 90 km/h. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Alerty pierwszego stopnia mogą obowiązywać w części kraju, głównie w województwach świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. W większych miastach temperatura będzie podobna. W Warszawie około 14–15 stopni, w Krakowie i Katowicach 14 stopni, a we Wrocławiu do 15 stopni. Najchłodniej będzie w Suwałkach – około 10 stopni. Pogoda będzie więc dość zmienna. W dzień wiosenna, ale nocą znów przypomni o zimie.

