Spis treści

Pogoda na środę: Delikatny mróz i opady deszczu już w nocy

Na początku drugiej dekady marca analizowaliśmy dynamiczną prognozę pogody dla Polski. W nowych prognozach IMGW i analizach ekspertów widać było odczuwalne ochłodzenie, opady deszczu, a nawet zimowe akcenty. Wszystko zdaje się potwierdzać w prognozie na 12 marca. W nocy z wtorku na środę, temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -1 stopnia Celsjusza lokalnie na północy i 0°C na Podhalu do 7 na południowym wschodzie. Na Lubelszczyźnie i na zachodzie pojawią się opady deszczu, więc jeśli wychodzicie z domu, to zabierzcie ze sobą parasol lub kurtkę.

- W Bieszczadach prognozowana suma opadów do około 10 mm. Nad morzem lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na południowym wschodzie kraju okresami powieje porywisty wiatr, w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h - podaje IMGW.

Pogoda na jutro: Deszcz i chłód w prognozie na 12 marca

W środku tygodnia na niebie zobaczymy sporo chmur. Nie ma szans na temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza. Mało tego, w północnej Polsce z pewnością przyda się cieplejsza odzież. Miejscami popada słaby deszcz, a w Tatrach pojawi się nawet deszcz ze śniegiem. Parasole przydadzą się w województwach:

pomorskim

opolskim

dolnośląskim

lubuskim

Wiatr w północnej połowie kraju przeważnie słaby, zmienny, tylko na północnym zachodzie północno-zachodni i zachodni, w południowej połowie słaby i umiarkowany, miejscami w rejonach podgórskich w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h i tam wiatr powodować może zamiecie oraz zawieje śnieżne - podaje IMGW w prognozie na 12 marca.

Nowa prognoza pogody. Temperatura 12.03.2025

Jak już wspominaliśmy wyżej, na północy kraju odnotujemy temperatury, kojarzone z późną zimą. Lokalnie na Pomorzu słupki rtęci nie pokażą nawet 5 stopni Celsjusza.

- Temperatura maksymalna od 9 stopni na północy i północnym zachodzie, około 14°C w centrum, do 17°C na południowym wschodzie kraju. Chłodniej tylko nad morzem od 4°C do 8 stopni Celsjusza - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na środę. Warto dodać, że końcówka tygodnia przyniesie kolejne ochłodzenie i zdecydowanie więcej opadów deszczu. Prognozy będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.