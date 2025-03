Taką pogodą przywita nas marzec. Opady śniegu to nie wszystko! [Prognoza IMGW 1.3.2025]

IMGW ostrzega przed oblodzeniem. Ślisko na drogach wschodniej Polski

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed oblodzeniem dróg i chodników dotyczą województw:

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

dolnośląskiego.

- Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, lokalnie powodując ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, lokalnie około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Taka będzie pogoda w niedzielę, 2.3.2025

Noc z soboty na niedzielę (1/2 marca) będzie pochmurna. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Wysoko w Karpatach spadnie około 8 cm białego puchu. Najchłodniej w regionach podgórskich, tam od -4°C. Na północnym wschodzie około -2°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam do 2°C. - Na wschodzie i południu kraju miejscami ślisko. Wiatr słaby, na północy i południowym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Niedziela (2 marca) zapowiada się na dzień pochmurny, ze słabymi opadami deszczu. W rejonach podgórskich oraz na wschodzie kraju deszcz ze śniegiem, zaś wysoko w górach spadnie śnieg. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam około zera. Niewiele cieplej na wschodzie i południu kraju, tam około 2°C. Najcieplej w zachodnich regionach, gdzie termometry wskażą do 7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Po weekendzie stopniowe ocieplenie. W drugiej połowie następnego tygodnia temperatura ma wzrosnąć nawet do kilkunastu stopni powyżej zera. Więcej szczegółów w artykule Wiosna pędzi do Polski. Nawet 14 stopni na plusie! Wiemy, kiedy to się stanie

Źródło: IMGW

