Uwaga! Burze, ulewy i upały atakują Polskę. IMGW wydał groźne alerty! [30.08.2025]

- IMGW wydało szereg ostrzeżeń meteorologicznych na weekend, obejmujących burze i upały w różnych regionach Polski.
- Najgroźniejsze alerty II stopnia dotyczą burz z gradem i silnym wiatrem na południu, a także upałów na wschodzie kraju.
- Sprawdź, jakie regiony objęte są ostrzeżeniami I stopnia przed burzami i upałami oraz do kiedy obowiązują alerty.
W sobotę (30 sierpnia) IMGW wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych. Najgroźniejsze z nich – II stopnia – dotyczą części województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie prognozowane są burze z silnym deszczem, porywami wiatru do 70 km/h oraz grad. Opady miejscami mogą osiągnąć 60 mm.
Alert I stopnia przed silnym deszczem i burzami obowiązuje w województwach:
- kujawsko-pomorskim,
- częściowo pomorskim,
- zachodniopomorskim,
- warmińsko-mazurskim,
- wielkopolskim,
- mazowieckim,
- małopolskim,
- śląskim.
Tam również spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i możliwość gradu, a wysokość opadu miejscami osiągnie 50 mm. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godz. 10.
Jednocześnie IMGW informuje o upałach na wschodzie kraju.
Alert II stopnia przed upałem dotyczy województwa lubelskiego oraz części podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego, gdzie w dzień temperatura może sięgnąć 32 st. C, a w nocy do 21 st. C. Alert I stopnia przed upałem obowiązuje w części województw: podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego, z prognozowaną temperaturą do 31 st. C do godz. 18 w sobotę.
Ostrzeżenia I stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenia II stopnia sygnalizują ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
W związku z ostrzeżeniami IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów lokalnych służb i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz.