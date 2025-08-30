Uwaga! Burze, ulewy i upały atakują Polskę. IMGW wydał groźne alerty! [30.08.2025]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
żródło PAP
żródło PAP
2025-08-30 11:44

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami z silnym deszczem oraz upałami, które obejmują aż 11 województw. Alerty I i II stopnia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców, a w niektórych regionach deszcz osiągnie nawet 60 mm, a wiatr porywy do 70 km/h – podaje PAP.

pogoda

i

Autor: Canva.com
Super Express Google News
  • IMGW wydało szereg ostrzeżeń meteorologicznych na weekend, obejmujących burze i upały w różnych regionach Polski.
  • Najgroźniejsze alerty II stopnia dotyczą burz z gradem i silnym wiatrem na południu, a także upałów na wschodzie kraju.
  • Sprawdź, jakie regiony objęte są ostrzeżeniami I stopnia przed burzami i upałami oraz do kiedy obowiązują alerty.

W sobotę (30 sierpnia) IMGW wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych. Najgroźniejsze z nich – II stopnia – dotyczą części województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie prognozowane są burze z silnym deszczem, porywami wiatru do 70 km/h oraz grad. Opady miejscami mogą osiągnąć 60 mm.

Alert I stopnia przed silnym deszczem i burzami obowiązuje w województwach:

  • kujawsko-pomorskim,
  • częściowo pomorskim,
  • zachodniopomorskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • wielkopolskim,
  • mazowieckim,
  • małopolskim,
  • śląskim.

Tam również spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i możliwość gradu, a wysokość opadu miejscami osiągnie 50 mm. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godz. 10.

Jednocześnie IMGW informuje o upałach na wschodzie kraju.

Alert II stopnia przed upałem dotyczy województwa lubelskiego oraz części podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego, gdzie w dzień temperatura może sięgnąć 32 st. C, a w nocy do 21 st. C. Alert I stopnia przed upałem obowiązuje w części województw: podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego, z prognozowaną temperaturą do 31 st. C do godz. 18 w sobotę.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenia II stopnia sygnalizują ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z ostrzeżeniami IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów lokalnych służb i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz.

Potężna fala upałów we wrześniu. Pogoda gwałtownie się załamie. Jesień to już kwestia godzin
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IMGW
IMGW PROGNOZA
IMGW OSTRZEŻENIE