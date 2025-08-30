Uwaga! Burze, ulewy i upały atakują Polskę. IMGW wydał groźne alerty! [30.08.2025]

IMGW wydało szereg ostrzeżeń meteorologicznych na weekend, obejmujących burze i upały w różnych regionach Polski.

Najgroźniejsze alerty II stopnia dotyczą burz z gradem i silnym wiatrem na południu, a także upałów na wschodzie kraju.

Sprawdź, jakie regiony objęte są ostrzeżeniami I stopnia przed burzami i upałami oraz do kiedy obowiązują alerty.

W sobotę (30 sierpnia) IMGW wydał szereg ostrzeżeń meteorologicznych. Najgroźniejsze z nich – II stopnia – dotyczą części województwa małopolskiego i śląskiego, gdzie prognozowane są burze z silnym deszczem, porywami wiatru do 70 km/h oraz grad. Opady miejscami mogą osiągnąć 60 mm.

Alert I stopnia przed silnym deszczem i burzami obowiązuje w województwach:

kujawsko-pomorskim,

częściowo pomorskim,

zachodniopomorskim,

warmińsko-mazurskim,

wielkopolskim,

mazowieckim,

małopolskim,

śląskim.

Tam również spodziewane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, burze z porywami wiatru do 70 km/h i możliwość gradu, a wysokość opadu miejscami osiągnie 50 mm. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli do godz. 10.

⛈️ Prognoza burzowa – sobota 30.08 (08–20)Polska pod wpływem falującego frontu. Burze lokalne, ale gwałtowne:🌧️ opady 30–40 mm💨 porywy wiatru >70 km/h🌪️ możliwe niewielkie superkomórki📍 Rano: Lubuskie–Kujawy–Pomorze–Mazury📍 Wieczór: południe kraju#pogoda #burze #IMGW pic.twitter.com/xjiv7OK7YL— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 30, 2025

Jednocześnie IMGW informuje o upałach na wschodzie kraju.

Alert II stopnia przed upałem dotyczy województwa lubelskiego oraz części podkarpackiego, mazowieckiego i podlaskiego, gdzie w dzień temperatura może sięgnąć 32 st. C, a w nocy do 21 st. C. Alert I stopnia przed upałem obowiązuje w części województw: podlaskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego, z prognozowaną temperaturą do 31 st. C do godz. 18 w sobotę.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenia II stopnia sygnalizują ryzyko wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do dużych strat materialnych oraz realnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

W związku z ostrzeżeniami IMGW zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, śledzenie komunikatów lokalnych służb i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni podczas burz.