Upały, burze i deszcze powracają! Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 12.09.2023]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) poinformował, że we wtorek (12 września 2023 r.) Europa północna i częściowo centralna znajdzie się w zasięgu zatoki niżu z ośrodkiem nad Skandynawią, pozostały obszar kontynentu będzie pod wpływem słabych wyżów. Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej. Z południa nadal napływać będzie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Co to oznacza w kontekście najbliższych godzin? Nie można jeszcze mówić o załamaniu pogody, ale w niektórych rejonach naszego kraju zrobi się nieprzyjemnie.

We wtorek, w ciągu dnia odnotujemy zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. - Po południu i wieczorem na Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, możliwe burze. Słaby, przelotny deszcz możliwy także na krańcach południowo-wschodnich. Rano na Przedgórzu Sudeckim miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 400 metrów - prognozuje IMGW. - Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywisty - dodają synoptycy w temacie 12 września. Warto zwrócić uwagę na lokalne komunikaty meteo i ew. ostrzeżenia ekspertów. W czasie burzy należy zachować szczególną ostrożność.

Pogoda na jutro. Temperatura 12.09.2023

Możliwe burze i deszcze to jedno, ale we wtorek odnotujemy również... upały! - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 26 st. C na wschodzie do 30 stopni Celsjusza na zachodzie; nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 26 st. C - podaje IMGW. 30 stopni mogą pokazać termometry w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Opolu. W Gdańsku i okolicach wczasowicze będą wypoczywać w towarzystwie temperatur na poziomie 27 stopni Celsjusza.

Pogoda IMGW na noc z wtorku na środę, 12/13 września 2023

Synoptycy IMGW podają, że w nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13°C na wschodzie do 18°C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich około 8°C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, nad morzem z kierunków północnych. W czasie burz porywy do 65 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.