Niebezpieczna chmura zbliża się do Europy. Nie chodzi o burze! Do Polski może dotrzeć już w nocy

Prognoza IMGW na 29.08.2024. Upał zostanie z nami do końca sierpnia

- W środę (28 sierpnia) dotrze do Polski gorące, zwrotnikowe powietrze. Nie będzie ono obecne w całym kraju. Nieco chłodniej na północy kraju, a na pozostałym obszarze 30-31 stopni Celsjusza - mówił niedawno w rozmowie z "Super Expressem" Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najnowsze prognozy IMGW na ostatnie dni sierpnia potwierdzają wzrost temperatury w środku tygodnia. Poniżej szczegóły prognozy na czwartek, 29.08.2024 r.

Noc ze środy na czwartek (28/29 sierpnia) niemal bezchmurna, jedynie nad ranem na północnym zachodzie miejscami więcej chmur i tam może spaść przelotny deszcz. Uwaga na mgły, które nad ranem w kotlinach górskich mogą ograniczyć widzialność do 300 m. Bardzo ciepła noc. Najchłodniej na północnym wschodzie i w górach, gdzie termometry pokażą ok. 15°C. W centrum i na północy kraju około 17°C. Najcieplej na zachodzie, tam do 20°C.

Prognoza IMGW na 29.08.2024. Opady i temperatura

W czwartek (29 sierpnia) do Polski wrócą burze, wszystko przez stopniowo wzrastające od zachodu zachmurzenie. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Przed nami bardzo ciepły dzień. Na krańcach południowych i nad morzem na termometrach od 26°C do 29°C. Na pozostałym obszarze upalnie, nawet do 31°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h - prognozuje IMGW.

Ochłodzenie nastąpi wraz z końcem sierpnia. Początek września już nieco chłodniejszy, z temperaturą maksymalną w granicach 22-23°C. Więcej szczegółów o pogodzie we wrześniu znajdziecie w materiale Pogoda na wrzesień 2024: Gorące powietrze uderzy w Polsce. Niespodziewana zmiana

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to