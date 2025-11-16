Ulewy i mokry śnieg uderzą w te regiony Polski! IMGW bije na alarm

IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowych regionów Polski.

Intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu spodziewane są na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce.

Opady mogą wynieść do 40 mm, stwarzając ryzyko zagrożeń – dowiedz się, jak się przygotować.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o wydaniu ostrzeżeń pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami dla południowych regionów kraju. Alerty dotyczą części województw podkarpackiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Ostrzeżenie dla południowej części Podkarpacia obowiązuje od godz. 5 w poniedziałek (17 listopada) do godz. 5 we wtorek. Jak informuje IMGW, w tym czasie możliwe są intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz przejściowo mokrego śniegu.

Podobne warunki pogodowe prognozowane są również na południowym krańcu województwa śląskiego (powiat żywiecki) i w południowej części Małopolski. W tych regionach ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 9 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

Synoptycy zapowiadają opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, z prognozowaną sumą od 30 do 40 mm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacowane jest na 80 proc.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do strat materialnych, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Mieszkańcy objętych alertem regionów powinni zachować szczególną ostrożność.