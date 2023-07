Przed nami najgorszy dzień tygodnia! Burze i ulewy to nie wszystko [Prognoza IMGW na 5.07.2023]

Do tej części Polski nadciągają burze! Tutaj będzie najgorzej. Eksperci wskazują, kiedy pogoda się uspokoi [Prognoza IMGW na 6.07.2023]

Co przyniesie pogoda na weekend, 7-9 lipca? Antycyklon Evi sprowadzi gorąco

Antycyklon Evi to ośrodek wyżowy, który znacząco wpłynie na pogodę w Polsce w weekend, 7-9 lipca - informuje TwojaPogoda.pl. Niebo nad krajem zacznie się już rozpogadzać w czwartek, ale dużych ilości słońca można się spodziewać dopiero w piątek. Wtedy też znowu zacznie rosnąć temperatura, która przekroczy 25 stopni. Jeszcze cieplej, de facto gorąco, zrobi się w sobotę i niedzielę, gdy słupki rtęci pokażą ok. 30 kresek - tę granicę mogą przekroczyć termometry w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Nadal dużo słońca, a odczucie ciepła może zwiększyć brak wiatru, który będzie słaby lub umiarkowany. Upały utrzymają się w Polsce do początku kolejnego tygodnia, choć temperatura spadnie poniżej 30 stopni. Największe gorąco będzie wtedy występować w południowo-zachodniej Polsce, gdzie słupki rtęci ciągle mogą przekraczać barierę 30 kresek. Później przez Polskę przejdzie kolejny front atmosferyczny i znowu zrobi się burzowo.

Dziś burze możliwe są na wschodzie oraz w rejonie Tatr. Szansa na rozwój burz nad Polską jest jednak ograniczona. Burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 10-15 mm. Ryzyko wystąpienia silniejszych opadów deszczu dotyczy jedynie gór. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km/h. pic.twitter.com/jfJ7Sig5jl— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 6, 2023

Sonda Pogoda w Polsce - jaką temperaturę lubisz najbardziej? -10-0 stopni Celsjusza -20-10 stopni Celsjusza 0-10 stopni Celsjusza 10-20 stopni Celsjusza 15-30 stopni Celsjusza 20-30 stopni Celsjusza 25-40 stopni Celsjusza