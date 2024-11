Porywisty wiatr to zaledwie początek. Pogoda wyraźnie się popsuje

Noc z soboty na niedzielę (2/3 listopada) będzie pogodna. W centrum możliwe lokalnie mgły, które mogą ograniczyć widzialność do 500 m. Przed nami zimna noc. Najchłodniej w centrum, gdzie termometry mogą wskazać nawet -4°C w centrum. W dolinach karpackich możliwy nieco większy mróz. Na północy i południu kraju około zera, zaś najcieplej nad morzem. Tam prognozowana temperatura to od 1°C do 4°C. Silny wiatr, towarzyszący nam w ostatnich dniach ustanie. Będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, przeważnie z kierunków zachodnich.

Niedziela (3 listopada) zapowiada się jako dzień pogodny, nieco więcej ciemnych chmur w centrum i na północy. Tam też możliwy słaby, przelotny deszcz. Znacznie chłodniej niż w ostatnich dniach. Na krańcach południowych zaledwie 5°C. Najcieplej nad morzem i w zachodniej Polsce, tam do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju okresami dość silny, w porywach na północy do 60 km/h, nad samym morzem do 75 km/h, z kierunków zachodnich - prognozuje IMGW.

Podobna pogoda zostanie z nami po długim weekendzie. Temperatura maksymalna z rzadka przekraczać będzie 10°C. W nocy możliwy lekki mróz. Będzie też bardzo sucho.

#IMGWCMM🌡️💧 na 10 dni: Noce z lekkim mrozem, dni z maksymalną temperaturą do około 13°C. Przewaga umiarkowanego zachmurzenia, miejscami wzrastającego do dużego, z przelotnym słabym deszczem. Nocą lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Wiatr słaby, miejscami porywisty. pic.twitter.com/RyZKFKQHXm— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) November 2, 2024

#IMGWCMM: Zgodnie z długoterminową prognozą numeryczną💻, 45. tydzień roku będzie okresem bardzo suchym🟤 - prawdopodobieństwo wystąpienia tygodniowej sumy opadu powyżej 10 mm wynosi 0%. W 46. tygodniu przewidywana jest kontynuacja suchej pogody. pic.twitter.com/3UyFYX3nhp— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) November 2, 2024

