To zakłóci weekendowy wypoczynek! Pogoda szykuje mocne uderzenie

Pogoda na weekend, 17-19 marca. Kiedy pojawią się wichury?

Wiosna zbliża się do Polski wielkimi krokami, i nie inaczej będzie w weekend, 17-19 marca, kiedy należy się spodziewać kolejnego wzrostu temperatur. Jak informuje serwis Fanipogody.pl, w piątek, 17 marca, napływ ciepłego powietrza do kraju odczują tylko mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie słupki rtęci pokażą powyżej 10 stopni - na pozostałym obszarze 5-8 kresek. Mieszkańcy zachodnich województw muszą się jednak przygotować na mocne podmuchy wiatru, które w porywach osiągną do 70 km/h. Takie wichury mogą się również pojawić w sobotę, 18 marca, i to w innych regionach Polski, ale z biegiem dnia będą słabnąć. W sobotę, a zwłaszcza w niedzielę już w całej Polsce będzie bardzo ciepło, bo kilkanaście stopni na plusie. warto jednak pamiętać, że to zdecydowane ocieplenie dotyczy tylko i wyłącznie dnia, bo kolejne dwie noce:

z 17 na 18 marca

i z 18 na 19 marca

będą jeszcze chłodne, a temperatura spadnie poniżej zera lub co najwyżej delikatnie je przeskoczy. Z każdym kolejnym dniem będzie jednak coraz cieplej.

- Od soboty do czwartku przewaga zachmurzenia małego i umiarkowanego, tylko okresami zachmurzenie duże. W niedzielę na zachodzie oraz w poniedziałek w całym kraju przelotne opady deszczu. Z każdym dniem coraz cieplej. Temperatura minimalna od 2°C do 10°C, maksymalna od 10°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich - informuje IMGW.

⚠️Lokalnie występują porywy wiatru do 65 km/h, ale w Świeradowie notuje się porywy do 70 km/h. 🕚Prognozuje się, że tam wiatr nieco osłabnie w ciągu 2-3 godzin, ale punktowe porywy do 70 km/h mogą w ciągu dnia występować w całym regionie.#IMGW #wiatr #meteo pic.twitter.com/RwcnqfIo15— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) March 17, 2023

