Taka będzie pogoda w niedzielę, 2.02.2025. Prognoza IMGW

W niedzielę (2 lutego) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie pod wpływem wyżu znad Niemiec, tylko na północnym wschodzie zaznaczy się zatoka niżu znad zachodniej Rosji". - Będziemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim, na północnym wschodzie zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego - czytamy w komunikacie IMGW. Początkowo wzrost, a później wahania ciśnienia.

Noc z soboty na niedzielę (1/2 lutego) pochmurna. Miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Uwaga na mgły, które szczególnie na południu Polski mogą być marznące i ograniczać widzialność do 200 m. Noc znacznie chłodniejsza niż te sprzed kilku dni. W rejonach podgórskich Tatr najchłodniej, od -10°C do -8°C. Na południu kraju niewiele lepiej, bo od-5°C na południu. Lekki mróz w centrum, zaś najcieplej na Helu, tam do 2°C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W niedzielę (2 lutego) pochmurno, rozpogodzenia jedynie w górach. Miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem, przejściowo w zachodnich regionach również deszcz. Najchłodniej w rejonach podgórskich Tatr i na północnym wschodzie, tam około zera. Najcieplej nad morzem i na południu kraju, tam do 4°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.

Źródło: IMGW

