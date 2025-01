W Beskidzie Śląskim przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km/h - podaje IMGW w prognozie na 8 stycznia.