Taka będzie pogoda w piątek, 31.01.2025. Temperatura i opady

Noc z czwartku na piątek (30/31 stycznia) pochmurna i deszczowa w zachodniej Polsce. Śnieg możliwy wysoko w Sudetach. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, lecz gdzieniegdzie wystąpią mgły. Lokalnie mogą być marznące i ograniczające widzialność do 100 m. Najchłodniej w Karpatach, tam na termometrach około -6°C. Lekki mróz na południowym wschodzie, w centrum około 2°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam miejscami do 4°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, na zachodzie w drugiej połowie nocy skręcający na zachodni.

Styczeń pożegna nas pochmurną pogodą. Na północy, zachodzie oraz w obszarach podgórskich deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Z kolei w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Uwaga na poranne mgły, które lokalnie mogą być marznące i ograniczające widzialność do 200 m. Nadal ciepło. Najchłodniej w obszarach podgórskich Sudetów, tam około 2°C. W zachodniej Polsce 4°C, w centrum około 6°C. Najcieplej na południowym wschodzie, nawet do 11°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie z kierunków zachodnich, jedynie początkowo na wschodzie południowy. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Prognozy długoterminowe na luty również nie przewidują ostrych ataków zimy. W najbliższych dniach ma się nieznacznie ochłodzić, jednak na przestrzeni całego miesiąca średnia temperatura ma być powyżej normy wieloletniej. Więcej w artykule Pogoda długoterminowa na luty. Polscy i zagraniczni eksperci mówią jednym głosem. Fanom zimy to się nie spodoba

