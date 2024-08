Niebezpieczna chmura zbliża się do Europy. Nie chodzi o burze! Do Polski może dotrzeć już w nocy

Prognoza IMGW na 31.08.2024. Pas deszczu i burz ciągnie się przez cały kraj

Według prognozy IMGW, w sobotę (31 sierpnia) "pogodę w Polsce kształtować będzie zatoka niżowa związana z niżem znad Skandynawii, wraz z chłodnym frontem atmosferycznym, który stopniowo przemieści się w głąb kraju i znajdzie się na linii Białystok – Łódź – Zielona Góra". - Przed frontem w południowo-wschodniej części kraju w dalszym ciągu będzie zalegać przetransformowane gorące powietrze zwrotnikowe. Nad zachodnią i centralną część kraju napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie.

Noc z piątku na sobotę (30/31 sierpnia) z przelotnymi opadami deszczu i burzami w północno-zachodniej części kraju. Prognozowana suma opadów miejscami do 15 mm. Noc ciepła, z temperaturą od 13°C do 18°C. - Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w północno-zachodniej połowie kraju północno-zachodni i północny, a w południowo-wschodniej południowo-wschodni, miejscami zmienny. W rejonach burz wiatr w porywach do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Sierpień pożegna nas wysokimi temperaturami. Znacznie chłodniej jedynie na północnym zachodzie. Tam termometry pokażą zaledwie od 17°C do 19°C. W centrum temperatura maksymalna w granicach 23-25°C. Najcieplej na południowym wschodzie i tam możliwy upał. Prognozowana temperatura od 28°C do nawet 31°C.

Upał to nie jedyne, co może nam dokuczać w pogodzie w sobotę. IMGW prognozuje, że 31 sierpnia, w ciągu dnia, "na obszarze od Podlasia, przez wschodnią Wielkopolskę po Dolny Śląsk i Opolszczyznę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam po południu, przelotne opady deszczu i burze". - Burze lokalnie wystąpią również w południowo wschodniej części kraju. Prognozowana suma opadów burzowych do 10 mm - czytamy w komunikacie IMGW. Wiatr na ogół umiarkowany, północny, jedynie na Podkarpaciu północno-wschodni. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością ok. 60 km/h.

Źródło: IMGW

