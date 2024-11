Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 30.11.2024

W sobotę (30 listopada) - według prognoz IMGW - "Polska będzie pod wpływem wyżu, którego centrum znad zachodniej Polski będzie się przemieszczać nad Białoruś". Z zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. W nocy ciśnienie wzrośnie, lecz w ciągu dnia zacznie spadać.

Noc z piątku na sobotę (29/30 listopada) na ogół pogodna, jedynie w południowych oraz wschodnich regionach kraju więcej ciemnych chmur i tam słaby deszcz lub mżawka. Z kolei na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach - śnieg. W Karpatach spaść może do 5 cm białego puchu. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. W nocy lekki mróz miejscami na północy i południu kraju. W centrum temperatura nieznacznie powyżej zera, a najcieplej nad morzem, gdzie termometry pokażą do 4°C. - Wiatr słaby, północny i północno-wschodni, tylko na północy zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, Tatrach do 65 km/h, wiatr może powodować zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Ostatni dzień listopada pogodny niemal w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie możliwy deszcz lub mżawka, zaś w rejonach podgórskich prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Uwaga na mgły, które wieczorem na południu mogą ograniczać widzialność do 300 m. Najchłodniej w górach, około zera. W centrum do 4°C, zaś najcieplej w regionach zachodnich, tam do 7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem wzmagający się do dość silnego, miejscami na zachodzie i w górach porywisty, przeważnie z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie wschodni, a na północnym wschodzie zachodni. W górach wiatr może powodować zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW. Więcej o pogodzie w weekend w artykule Pogodowe starcie zimy z jesienią. 20 cm śniegu, a potem nagły zwrot! Eksperci już to wiedzą

Źródło: IMGW