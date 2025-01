Prognoza pogody IMGW na sobotę, 4.01.2025. Temperatura i opady

Według prognoz IMGW, sobotniej nocy (4 stycznia) Polska "będzie w zasięgu niżu znad Łotwy, na wschodzie i południu kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego". - W dzień od południowego zachodu nasunie się wyż, którego centrum znad południowych Niemiec przemieści się w rejon Bałkanów. Będziemy cały czas w chłodnej arktycznej masie powietrza - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie najpierw wzrośnie, a potem - spadnie.

W nocy prognozowane są przelotne opady śniegu. Na północy mogą pojawić się też burze, a w ich trakcie opady krupy śnieżnej. W centrum i na północnym wschodzie może przybyć kilka centymetrów białego puchu. Na wybrzeżu wschodnim, Żuławach i Karpatach może być to 10 cm. Uwaga, kierowcy! Drogi mogą być śliskie. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam nawet -10°C. We wschodniej i centralnej Polsce do -2°C, lekki mróz też na zachodzie. Nad morzem około zera. - Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, na przeważającym obszarze kraju w porywach do 65 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem początkowo do 80 km/h, zachodni, tylko na północy północno-zachodni. Wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

Sobota (4 stycznia) zapowiada się na dość pogodny dzień. Opady śniegu głównie we wschodniej Polsce. W Karpatach może przybyć kilka centymetrów białego puchu. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam około -5°C. Na południu i północnym wschodzie kraju na termometrach od -3°C. Lekki mróz na północy i w centrum kraju. Najcieplej na zachodzie i nad morzem, tam nieznacznie powyżej zera w ciągu dnia. - Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju oraz nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Początkowo na obszarach podgórskich w Sudetach i Karpatach zamiecie i zawieje śnieżne. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 80 km/h - prognozuje IMGW.

