Autor:

Prognoza pogody IMGW we wtorek 21.01.2025 r. Temperatura i opady

W trwającym tygodniu ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Czy dzieci i młodzież z tych regionów będą mogli we wtorek (21 stycznia) bawić się na śniegu? Prognozy przygotowane przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują, że spadnie słaby śnieg, a także śnieg z deszczem, ale tylko w północnej części Polski, a w drugiej części dnia jedynie na południu kraju. Śnieg, nawet jeśli spadnie, to i tak nie utrzyma się na ulicach zbyt długo, ponieważ prognozowana temperatura maksymalna będzie dodatnia, nawet do 6°C na południowym wschodzie. 21 stycznia zapowiada się na dzień pochmurny. Nadal występować będą silne mgły, które o poranku i wieczorem miejscami mogą ograniczyć widzialność poniżej 200 m. Mgły mogą być marznące i osadzać szadź. We wtorek wiatr słaby, lokalnie umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Noc z poniedziałku na wtorek (20/21 stycznia) również mglista, ale mroźna. Na przeważającym obszarze od -4°C do -1°C. Dodatnia temperatura jedynie na wybrzeżu, tam nieznacznie powyżej zera. W górach temperatura od -10°C do -5°C. - Wiatr słaby, lokalnie w rejonach podgórskich umiarkowany, z kierunków południowych - zapowiada IMGW.

W drugiej połowie tygodnia pogodę w Polsce będą kształtować niże, a to oznacza wzrost zachmurzenie i opady deszczu. Bliżej weekendu na termometrach nawet do 8°C.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Pogoda na luty 2025: Prognozy długoterminowe mówią jasno. Plany na ferie do wymiany. Dominuje czerwony kolor

Źródło: IMGW

Chcesz być na bieżąco z wiadomościami dotyczącymi samorządu? Informacje znajdziecie na stronie polskisamorzad.se.pl

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!