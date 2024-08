To będzie wymarzona pogoda na końcówkę lata! Znamy szczegółowe prognozy [19-25.08.2024]

Pełnia Księżyca Jesiotrów - skąd wzięła się ta nietypowa nazwa?

Sierpniowa pełnia Księżyca nazywana jest Pełnią Jesiotrów. Określenie to pochodzi z Ameryki Północnej. Rdzenni mieszkańcy tego kontynentu zauważyli, że podczas sierpniowej pełni, w wodach występuje więcej niż zazwyczaj ryb z gatunku jesiotrów. To jednak nie jedyne określenie sierpniowej pełni Księżyca. Inne nazwy pełni Księżyca w sierpniu to m.in. Pełnia Zbożowa, Pełnia Zielonej Kukurydzy lub Pełnia Czerwona, które związane są przede wszystkim z przypadającym właśnie okresem żniw.

Kiedy przypada superksiężyc w sierpniu 2024?

Pełnię Księżyca będzie można podziwiać w nocy z poniedziałku na wtorek, 19-20 sierpnia. Księżyc wzejdzie o godz. 20:10, a zaledwie 18 minut później, czyli o godz. 20:28 osiągnie idealnie okrągły kształt. W takiej postaci będzie można podziwiać go do wczesnych godzin porannych. Księżyc zajdzie o godz. 4:18.

Podczas sierpniowej pełni będziemy mogli podziwiać zjawisko superksiężyca. Będzie on wydawał się zdecydowanie większy i jaśniejszy niż w trakcie przeciętnej pełni. Według danych podawanych przez NASA, różnica pomiędzy pełnią w perygeum (najbliżej Ziemi), a apogeum (najdalej od Ziemi) to 14 procent rozmiaru tarczy naturalnego satelity Ziemi, a blask jest aż do 30 procent większy.

Jak obserwować pełnię Księżyca?

Pełnię Księżyca można podziwiać nawet bez wychodzenia z domu. Nie jest do tego wymagany specjalistyczny sprzęt, chociaż dla lepszego efektu przydatna może się okazać nawet zwykła lornetka. Obserwacja będzie jednak dużo lepsza, gdy wybierzemy się za miasto, z dala od źródeł sztucznego światła - tam, gdzie nie występuje tzw. "zanieczyszczenie światłem", a niebo jest naturalnie ciemne. Gdzie są takie miejsca? Bardzo przydatna w tym przypadku może się okazać specjalna mapa zanieczyszczenia światłem.

Bardzo istotnym czynnikiem w tym przypadku jest również pogoda. Niebo powinno być bezchmurne, co przy obecnej pogodzie może okazać się dość skomplikowane, gdyż w na najbliższą noc synoptycy w wielu częściach kraju zapowiadają większe zachmurzenie i opady deszczu. Warto więc śledzić lokalne prognozy pogody.

Księżycowy QUIZ. Co wiesz o ziemskim księżycu? Pytanie 1 z 10 Księżyc to jedyne ciało niebieskie otaczające Ziemię Prawda Fałsz Dalej