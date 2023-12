Jaka będzie pogoda w sobotę, 16 grudnia 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę, 16 grudnia 2023 zachmurzenie w dzień będzie na ogół duże. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Czeka nas śnieg i marznący deszcz!

- Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie początkowo także deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy też deszcz marznący powodujący gołoledź. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim opady śniegu, miejscami spadnie około 5 cm - czytamy na stronie IMGW.

W dzień ciepło jak na porę roku.

- Temperatura maksymalna od 1°C na wschodzie i do 7°C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat około 0°C - podają synoptycy.

Wiatr słaby i umiarkowany, po południu wzmagający się nad morzem do dość silnego, w porywach na północy kraju do 60 km/h, nad morzem do 80 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach porywy wiatru do 70 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (16.12.2023/ 17.12.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (16.12.2023/ 17.12.2023) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu, w obszarach podgórskich także opady deszczu ze śniegiem oraz przejściowo możliwe opady deszczu marznącego powodującego gołoledź. W górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 2°C na wschodzie do 6°C na zachodzie, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h na północy kraju, nad morzem okresami wiatr silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️OPADY MARZNĄCE 1°Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.🕑Od dziś od 14:00 lub 17:00 do jutra do 20:00, 2:00 lub 9:00.➡️https://t.co/6QbbT2PXQF#ślisko #gołoledź pic.twitter.com/Khwgt8O49s— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) December 15, 2023