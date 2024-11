Pogoda w sobotę, 2.11.2024. IMGW wydało Ostrzeżenie przed wiatrem

Przed nami kolejne wietrzne godziny w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podwyższył ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla mieszkańców północnej części woj. warmińsko-mazurskie, a także woj. podlaskiego. Tam oraz na Pomorzu, wiać ma najmocniej. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, lokalnie do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejszy wiatr wystąpi od popołudnia do północy - czytamy w komunikacie IMGW. Alerty meteo pierwszego stopnia przed silnym wiatrem występują też w woj. zachodniopomorskim i woj. kujawsko-pomorskim. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu - zapowiada IMGW. Porywisty wiatr spodziewany jest do godzin nocnych w sobotę (2 listopada).

Pogoda w sobotę, 2.11.2024. W tych regionach IMGW prognozuje śnieg

Co jeszcze wiemy o pogodzie na najbliższe godziny? W nocy z piątku na sobotę (1/2 listopada), oprócz silnego wiatru, należy spodziewać się przelotnego deszczu, przemieszczającego się stopniowo z północy na południe. W sobotę (2 listopada) nad ranem w szczytowych partiach Tatr możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Noc dość ciepła. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich, tam na termometrach 2°C. W centrum około 6°C. Najcieplej na południu kraju, do 9°C.

- W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie okresami wzrastające do dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu [...] - czytamy w prognozie IMGW na 2 listopada. Deszcz ze śniegiem możliwy na północnym wschodzie oraz wysoko w górach. Nieco chłodniej niż w ostatnich dniach, na termometrach maksymalnie od 6-7°C na północy do 10-11°C na południu kraju. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, porywisty, na Suwalszczyźnie w porywach do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej w porywach do 75 km/h, północno-zachodni i północy. Wysoko w Sudetach do 55 km/h, w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h - przewiduje IMGW.