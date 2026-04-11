Przymrozki uderzą w niemal całą Polskę. IMGW ostrzega 15 województw

Grzegorz Kluczyński
PAP
2026-04-11 14:05

W sobotę zrobi się chłodno, a nocą – wręcz lodowato. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla aż 15 województw. Jedynym regionem wolnym od ostrzeżeń pozostaje Lubuskie. Synoptycy zapowiadają spadki temperatury nawet do –10°C przy gruncie.

IMGW ostrzega przed przymrozkami

Pogodny zachód, mokry wschód

Sobota przyniesie dwa zupełnie różne oblicza pogody.

Na zachodzie kraju będzie pogodnie, bez opadów, a termometry pokażą nawet 13°C.

W centrum i na wschodzie dominować ma zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami z przelotnym deszczem. Tam temperatura będzie niższa – od 8 do 10°C, a nad morzem około 8°C.

Wiatr pozostanie słaby, jedynie na zachodnim wybrzeżu chwilami umiarkowany.

Noc z soboty na niedzielę: mróz niemal wszędzie

IMGW ostrzega: od 21:00 w sobotę do 8:00 w niedzielę w niemal całej Polsce mogą wystąpić przymrozki.

Prognozy są jednoznaczne:

  • w większości kraju temperatura spadnie do –2°C,
  • przy gruncie nawet do –5°C,
  • w południowych powiatach Śląska, Małopolski i Podkarpacia: –4°C,
  • przy gruncie –8°C,
  • lokalnie w kotlinach górskich nawet –10°C.

Nad ranem na wschodzie i południu możliwe są także silne zamglenia i krótkotrwałe mgły.

Niedziela chłodna, ale spokojniejsza

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane w całym kraju.

We wschodniej Polsce mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna:

  • 14°C na południowym zachodzie,
  • 10–13°C w centrum i na wschodzie,
  • około 11°C na wybrzeżu,
  • najzimniej na Helu – tylko 6°C.

Wiatr z południowego wschodu – słaby w centrum i na wschodzie, na zachodzie chwilami porywisty.

Kolejna noc z przymrozkami na wschodzie

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie temperatura wyniesie 5–7°C, ale na wschodzie znów możliwe są przygruntowe przymrozki do –2°C.

