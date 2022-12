Wulkan Mauna Loa wybuchł po raz pierwszy od 38 lat

Mauna Loa, najwyższy czynny wulkan na świecie, wybuchł po raz pierwszy od 38 lat. Ze znajdującego się na wyspie Hawaiʻi na Hawajach krateru wypływają wielkie masy gorącej lawy. Jak informuje TwojaPogoda.pl, może ona stanowić zagrożenie dla lokalnych mieszkańców, co będzie oznaczało dla nich konieczność ewakuacji, ale tylko wtedy, jeśli erupcja potrwałaby kilka tygodni lub miesięcy - do wybuchu doszło wulkanu 27 listopada. Rzeki lawy spływają po zboczach i podążają przynajmniej w kilku różnych, głównych kierunkach, doprowadzając na razie do stosunkowo niewielkich zniszczeń - magma pokryła m.in. nawierzchnię jedynej drogi dojazdowej do miejscowego obserwatorium astronomicznego. Mauna Loa to jednocześnie najwyższa góra świata, jeśli policzymy jej fragment znajdujący się pod wodą, który liczy blisko 5 km. Razem z częścią wulkanu wystającą ponad taflę ma 9 145 m, czyli jest wyższa od Mount Everestu.

