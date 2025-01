Nowy tydzień, nowy problem. Do śniegu i całodobowego mrozu dołączy to!

Polska walczy z gołoledzią. Fatalna pogoda doprowadziła do paraliżu komunikacyjnego. Pociągi utkwiły na stacjach, a pasażerowie są bezradni. W korkach tkwią kierowcy samochodów i podróżujący komunikacją miejską. Czy w najbliższych godzinach należy spodziewać się przełomu w pogodzie?

Noc ze środy na czwartek (15/16 stycznia) będzie pochmurna. Więcej przejaśnień jedynie w północnej Polsce. Słabe opady deszczu ze śniegiem, deszcz lub mżawka mogą wystąpić w centrum, na południu i wschodzie kraju. Na południu i południowym wschodzie opady marznące, mogące powodować gołoledź oraz śliskość. W górach śnieg. Uwaga też na mgły, które miejscami ograniczą widzialność do 200 m, a lokalnie lokalnie marznące mogą osadzać szadź. W nocy najchłodniej w rejonach podgórskich, tam -4°C. Na przeważającym obszarze kraju około zera, najcieplej na wybrzeżu, tam do 2°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w górach porywisty, z kierunków zachodnich.

Czwartek (16 stycznia) ma być dniem pochmurnym. Więcej przejaśnień na północnym zachodzie kraju. We wschodniej Polsce słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Nadal mogą występować opady marznące, powodujące gołoledź. W górach spadnie śnieg. Na Pomorzu i w rejonach podgórskich prognozowane mgły, które ograniczą widzialność do 200 m. W rejonach podgórskich lekki mróz, około zera we wschodniej Polsce, a na zachodzie kraju i nad morzem nawet 5-6°C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

