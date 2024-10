Prognoza pogody IMGW. Nadchodzi ocieplenie, eksperci nie mają wątpliwości. Padła data

Mróz do -6 stopni, a potem wydarzy się to! Za oknami będzie się działo [Pogoda IMGW na 1 października]

Ulewny deszcz, przymrozki, a nawet to! Ponura wersja jesieni [Pogoda IMGW na 2 października]

Ocieplenia nie widać. Będzie za to deszcz i wiatr! [Prognoza IMGW na 3.10.2024]

Prognoza IMGW. Ocieplenie po weekendzie, ponad 20 stopni na termometrach

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w pierwszy weekend października w Polsce "dominować będzie pochmurna aura z okresowymi opadami deszczu, nieco silniejszymi na południu kraju". W sobotę i niedzielę (5-6 października) północne i zachodnie regiony Polski znajdą się w zasięgu wyżu. W tej części kraju w ciągu dnia więcej słońca, ale noce będą zimne, temperatura spadnie do 2-4°C. Południe i wschodnie regiony Polski pozostaną w weekend pod wpływem niżu, który przyniesie opady deszczu. Od poniedziałku (7 października) temperatura w Polsce będzie stopniowo wzrastać. W środku nadchodzącego tygodnia temperatura maksymalna w wielu regionach może przekroczyć 20°C.

Przyszłotygodniowe ocieplenie🌡️📈 może potrwać około 6 dni - tak przynajmniej twierdzi dzisiejsza realizacja numerycznego💻 modelu średnioterminowego. Od 12/13 października możemy wrócić do standardowej, jesiennej rzeczywistości temperaturowej.#IMGWCMM #IMGWmodele pic.twitter.com/TwPFgjw7My— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) October 4, 2024

Pierwszy weekend października. Prognoza pogody IMGW

Zanim to jednak nastąpi, w sobotę (5 października), Polska - jak prognozuje IMGW - "będzie w zasięgu słabego wyżu z centrum w rejonie Danii". - Tylko południowa część kraju znajdzie się pod wpływem płytkiego niżu znad Rumunii, w strefie frontu okluzji - czytamy w komunikacie IMGW. Nadal będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać, a na termometrach maksymalnie od 8°C do 15°C. Z kolei w niedzielę (6 października) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w obszarze obniżonego ciśnienia, na południu i wschodzie zaznaczy się jeszcze wpływ niżu znad Ukrainy". Nadal będzie napływać dość chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie, na termometrach od 12 do 14°C.

Źródło: IMGW

Sonda Lubisz jesień? Tak. Nie. Lubię każdą porę roku. Pora roku nie ma dla mnie znaczenia.