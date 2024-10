Prawdziwy rollercoaster w pogodzie. Będą nawet -4 stopnie! [Prognoza 20-21.10]

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek [21-22 października]

Jak informuje IMGW, wschodnia, południowo-wschodnia oraz częściowo centralna Europa będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Rumunią i Bułgarią, reszta kontynentu znajdzie się pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu wspomnianego wyżu.

W poniedziałek, na północnym zachodzie i północy kraju zachmurzenie będzie duże; tam miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski małe i umiarkowane zachmurzenie. Rano na południowym wschodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 m, a w ich zasięgu będzie duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze naszego kraju wyniesie od 13 st. C do 17 st. C. Cieplej będzie miejscami na zachodzie i południu: od 18 st. C do 20 st. C. Wystąpi słaby i umiarkowany wiatr; w rejonach podgórskich Sudetów w porywach do 55 km/h, lokalnie w Beskidzie Niskim i Sądeckim w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru wyniosą także do 60 km/h.

IMGW alarmuje: w nocy czekają nas przymrozki

W nocy z poniedziałku na wtorek na zachodzie i północy kraju wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na północy mogą pojawić się słabe opady deszczu. W dolinach Karpackich lokalne mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze wyniesie od 7 st. C do 12 st. C; chłodniej będzie na południowym wschodzie: od 2 st. C do 5 st. C. Najchłodniej natomiast będzie w rejonach podgórskich Karpat - około -2 st. C (przy gruncie temperatura może spaść nawet do -4 st. C!). Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie na południu porywisty, lokalnie w Beskidzie Niskim i Sądeckim w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru wyniosą do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na zachodzie i północy kraju wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C na północy. Miejscami, w rejonach podgórskich Karpat, termometry wskażą ok. 18 st. C w centrum, do 20 st. C-21 st. C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu porywisty, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie i północy kraju skręcający na północno-zachodni.

