Potężne załamanie pogody tuż przed długim weekendem. IMGW nie ma wątpliwości

Najnowsza prognoza pogody od IMGW. Niespokojnie w Polsce

Wielu Polaków szykuje się obecnie do długiego weekendu. Ci, którym udało się wziąć wolny dzień od pracy 16 sierpnia, będą się cieszyć czterema dniami wypoczynku. Niestety, plany może pokrzyżować pogoda. Prognoza IMGW na najbliższe godziny sugeruje, że za oknami zrobi się bardzo niespokojnie. W nocy z wtorku na środę, nad ranem na północnym wschodzie lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Apel o ostrożność tradycyjnie kierujemy w stronę kierowców i pieszych. Synoptycy zapowiadają również porywisty wiatr, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Zdecydowanie gorzej wygląda prognoza Instytutu na środę i kolejne godziny. Przygotowania do 15 sierpnia zostaną zakłócone. Więcej szczegółów znajdziecie pod quizem o pogodzie. Oczywiście zachęcamy do rozwiązania!

Pogoda na jutro: Taka będzie środa przed 15 sierpnia. Burze i deszcze na horyzoncie

W środę (14 sierpnia) do Polski dotrą upały. Na południu i na południowym zachodzie temperatury wzrosną do 32 stopni Celsjusza. Synoptycy z IMGW zwracają uwagę na porywisty wiatr, który obniży temperatury odczuwalne na północy i południu kraju. W godzinach popołudniowych, na zachodzie pojawi się więcej chmur, co będzie zwiastunem tego, co nas czeka w kolejnych godzinach. Problem zacznie się w nocy z 14 na 15 sierpnia.

- Nad ranem, od zachodu, zachmurzenie wzrasta do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartkowy dzień wygląda jeszcze gorzej. Ulewne deszcze osiągną 35 milimetrów. Najgorzej będzie na Śląsku. Prognozowane są wichury do 90 km/h. Zalecamy ostrożność, unikanie parkowania pod drzewami i regularne sprawdzenie lokalnych komunikatów meteo.

