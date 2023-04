Porzucili auta, chcąc ratować samych siebie. Przerażające sceny po ataku zimy

Atak zimy w Rosji i na Ukrainie. Ludzie porzucali zasypane śniegiem auta

Południowa Rosja i przylegające do niej tereny Ukrainy zostały dosłownie zasypane śniegiem - informuje TwojaPogoda.pl. Na przełomie marca i kwietnia ponownie zaatakowała tam zima, ale zrobiła to ze zdwojoną mocą. Przez oba państwa przeszły śnieżyce z wiatrem o maksymalnej prędkości wynoszącej więcej niż 90 km/h. Opady śniegu były tak intensywne, że uniemożliwiły przejazd wieloma drogami i odcięły dostęp do prądu gospodarstwom domowym liczonym w tysiącach. Co więcej, internet obiegły obrazki porzuconych na drodze samochodów, których właściciele nie mogli po prostu przedrzeć się przez zaspy. W czasie największych zawiei i zamieci na niektórych odcinkach frontu zdecydowano się nawet na przerwanie działań wojennych. Duże opady śniegu dotarły również na Krym.

Heavy blizzard conditions in Rostov oblast of Russia, near the border with Ukraine. pic.twitter.com/1dBoRVpVcm— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) March 30, 2023

