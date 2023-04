Ponad 30 stopni pod koniec kwietnia! To możliwe! Rekordowy pomiar

Wichury do 70 km/h to zaledwie początek! Pogoda spłata nam figla [Prognoza IMGW na 26.04.2023]

28 kwietnia 2012 roku w Słubicach (woj. lubuskie) zmierzono rekordową w historii Polski temperaturę w kwietniu. Tego dnia termometry pokazały aż 31,6 °C! Trzeba przyznać, że to niespotykana temperatura jak na środek wiosny. Tym gorzej, że w kwietniu 2023 maksymalna temperatura nawet nie zbliżyła się do takich wartości. Na temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza będziemy musieli jeszcze poczekać, najpewniej do lata.

Dla porównania, polski rekord ciepła to 40,2 °C. Taką temperaturę zmierzono bardzo dawno temu, bo 29 lipca 1921 r. w Prószkowie (woj. opolskie). Z kolei najcieplejszy dzień ubiegłego roku to 38,3 °C, zmierzone 19 czerwca 2022 roku... również w Słubicach. Warto też przypomnieć, że polski rekord zimna to –41,0 °C. Tak zimno było 11 stycznia 1940 r. w Siedlcach (woj. mazowieckie).

