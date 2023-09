Polski Alarm Smogowy nominowany do prestiżowej nagrody. Co postanowi książę William?

Książę William i inne znane osoby zdecydują, czy Polski Alarm Smogowy otrzyma nagrodę Earthshot Prize Awards w kategorii “Ochrona powietrza”. Nominacje do prestiżowego wyróżnienia zostały ogłoszone 19 września w czasie Earthshot Innovation Summit w Nowym Jorku, a kapituła doceniła działania polskiej organizacji, uznając je za jedną z najskuteczniejszych na świecie kampanii w obszarze ochrony środowiska. Polski Alarm Smogowy jest jedynym finalistą z Europy Środkowo-Wschodniej. - Ta nominacja to docenienie zaangażowania wielu lokalnych aktywistów Polskiego Alarmu Smogowego, którzy przez ostatnią dekadę działali na rzecz czystego powietrza. Dzięki ich determinacji jakość powietrza w Polsce wyraźnie się poprawiła, choć jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Naszym celem jest Polska wolna od smogu. Zanieczyszczenie powietrza wciąż co roku przyczynia się do 40 tysięcy przedwczesnych śmierci. Musimy to zmienić. Jesteśmy wdzięczni kapitule nagrody Earthshot za to wyróżnienie, będące ogromnym wsparciem w naszej walce o czyste powietrze w Polsce – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego, za pośrednictwem strony Polskialarmsmogowy.pl.

Czym jest nagroda Earthshot Prize? To ekologiczny Nobel

Earthshot Prize to najważniejsza nagroda ekologiczna na świecie, nazywa również ekologicznym Noblem. W skład kapituły przyznającej wyróżnienie wchodzą m.in.: książę William, sir David Attenborough, Christiana Figueres, królowa Jordanii Rania Al Abdullah czy Cate Blanchett. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: powietrze, klimat, bioróżnorodność, oceany, odpady. W tym roku o nominacje walczyło ponad tysiąc firm, samorządów i organizacji, spośród których wyłoniono po trzech finalistów z każdej kategorii.

Jak informuje Polskialarmsmogowy.pl, ceremonia wręczenia tegorocznych nagród Earthshot Prize odbędzie się w Singapurze 7 listopada 2023 r. Pięciu z 15 finalistów otrzyma kwotę 1 miliona funtów na prowadzenie dalszych działań.

