Pogoda przed weekendem mocno nas zaskoczy. Takiej temperatury nikt się nie spodziewał!

Nocne przymrozki, a potem nagły skok temperatury! Pogoda na piątek 13.06.2025

Noc z czwartku na piątek (12/13 czerwca) pogodna. Wyjątkiem wschodnia Polska, tam możliwy słaby, przelotny deszcz, który będzie ustępować bliżej poranka. Noc dość chłodna jak na czerwiec, z temperaturą od 5°C do 10°C. Najchłodniejszym regionem w kraju będą rejony podgórskie. Tam na termometrach od 2°C do 5°C i - jak zapowiada IMGW - "punktowo możliwe przygruntowe przymrozki do -1°C". - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, z kierunków północnych, tylko na zachodzie skręcający na wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h - przewiduje IMGW.

W piątek (13 czerwca) pogodnie w zachodniej Polsce, nieco więcej ciemnych chmur we wschodnich regionach. Tam też możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry wskażą od 14°C do 16°C. Na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju od 17°C do 19°C. Na przeważającym obszarze od 20°C do 24°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych, tylko na zachodzie wiatr wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h - informuje IMGW.

Piątek ma być przedsmakiem tego, co czeka Polaków w kolejnych dniach weekendu. W sobotę (14 czerwca) będzie jeszcze cieplej, nawet do 26°C w zachodniej Polsce. W niedzielę (15 czerwca) na zachodzie zrobi się upalnie, nawet do 32°C. Co więcej, przed nami pogodny weekend, bez deszczu i groźnych burz. Upał będzie jednak chwilowy, już na początku przyszłego tygodnia zapowiadane jest ochłodzenie i powrót do temperatur na poziomie 20-25°C.

Źródło: IMGW

Długi, czerwcowy weekend zbliża się wielkimi krokami 🌞Jeśli jesteście ciekawi prognoz na najbliższy oraz bożocielny weekend to zapraszamy do zapoznania się z prognozą dobowej temperatury maksymalnej na 10 dni dla Polski (ECMWF) - model.#IMGW #pogoda #prognozapogody #model pic.twitter.com/hI9SXA8U3m— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 12, 2025

