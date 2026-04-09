Fatalna pogoda jeszcze przed weekendem. -7 stopni to zaledwie początek

Prognoza IMGW na noc z 9 na 10 kwietnia

Już prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na czwartkowy wieczór nie były korzystne. Synoptycy wskazali, że na południowym wschodzie miejscami towarzyszyć nam będą zanikające przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich Karpat i Bieszczadów śniegu. W nocy również trzeba będzie wziąć pod uwagę pogodowe wybryki. IMGW zapowiada:

Miejscami na wschodzie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, stopniowo po północy zanikające. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperaturę minimalną od -7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Sudetów, około -4 stopni w centrum do -1°C na północnym zachodzie. Cieplej będzie jedynie na wybrzeżu od zera do 2 stopni.

W rejonach podgórskich Bieszczad na drogach miejscami może być ślisko. Wiatr słaby, na krańcu zachodnim Pomorza umiarkowany i porywisty, wyraźnie obniżający temperatury odczuwalne!

Jaka będzie pogoda w piątek, 10 kwietnia?

Z prognozy IMGW na 10 kwietnia wynika, że stopniowo będzie przybywać chmur. To dopiero początek niezbyt optymistycznej analizy meteorologów. - Wieczorem na południowym zachodzie kraju słabe opady deszczu, powyżej 700 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu - wskazują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie oraz wybrzeżu porywisty. Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast wyglądają tak:

Rzeszów - 7°C

Białystok, Lublin, Kielce, Suwałki, Kraków, Gdańsk - 8°C

Łódź, Katowice, Olsztyn - 9°C

Toruń, Bydgoszcz, Warszawa, Poznań, Opole, Szczecin - 10°C

Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra - 11°C

Ocieplenie będziemy notować w drugiej części weekendu. Wiosennie wyglądają również prognozy na początek przyszłego tygodnia. Pogodę na bieżąco śledzimy w "Super Expressie".