Pogoda na jutro. Zaledwie 16 stopni, groźne burze i jeszcze to!

Pogoda długoterminowa na lato: Wakacje do zmiany. Polacy dopiero wtedy ruszą na urlop. Co za prognoza!

Pogoda na jutro. Temperatura i opady 9.06.2024

W nocy z soboty na niedzielę (8/9 czerwca) deszcz i burze, lokalnie opady gradu. - Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm na wschodzie i południowym wschodzie - informuje IMGW. Zróżnicowana temperatura w nocy. Najchłodniej na Pomorzu, tam na termometrach 8°C. W centrum około 14°C w centrum, a najcieplej w Małopolsce, do 17°C. - Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W burzach porywy wiatru do 80 km/h, na wybrzeżu do 65 km/h i w górach do 70 km/h - zapowiada IMGW.

W niedzielę (9 czerwca) na ogół pogodnie, przelotny deszcz jedynie na północy, wschodzie i krańcach południowych przelotne opady deszczu. Burze prognozowane na południowym wschodzie burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Najchłodniej na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą 16°C na wybrzeżu. W centrum około 20°C. Najcieplej na południu, tam do 23°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, z kierunków zachodnich. W burzach porywy wiatru do 70 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW