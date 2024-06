Pogoda długoterminowa na lato: Wakacje do zmiany. Polacy dopiero wtedy ruszą na urlop. Co za prognoza!

Pogoda na jutro. Temperatura i opady 8.06.2024

Noc z piątku na sobotę (7/8 czerwca) na ogół pogodna, gdzieniegdzie przelotny deszcz i zanikające burze. - Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na krańcach wschodnich - informuje IMGW i ostrzega przed lokalnymi mgłami, które mogą być krótkotrwałe, ale ograniczą widzialność do 200 metrów. Chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach od 7°C na Pomorzu Wschodnim, Suwalszczyźnie i Warmii i około 10°C w centrum. Najcieplej w Małopolsce, tam termometry wskażą do 14°C. - Wiatr słaby, zmienny, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni. W burzach początkowo możliwe porywy do 85 km/h. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km/h - prognozuje IMGW.

W sobotę (8 czerwca) przelotny deszcz możliwy na północy i południu kraju. Temperatura maksymalna od 20°C na wybrzeżu, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich. Najcieplej na południu, tam do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w Karpatach do 55 km/h.

Źródło: IMGW

